AMADEUS | 24 CANZONI A SANREMO | FIORELLO CI SARÀ | LE COVER ANCHE STRANIERE | I CONSIGLI DI BAUDO

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 24 settembre 2021), ospite di Porta a Porta, ha presentato le due serate evento Arena 60 70 80, in onda su Rai1 il 25 settembre e il 2 ottobre, e ha anticipato alcune novità e conferme del Festival di. Dopo il successo negli ascolti e nelle vendite del 2020 e 2021,con l’inseparabileguideranno il loro terzo. Ritornerò a quello che ho fatto per tanti anni. Dj, animatore… l’ho fatto fino al 1997. Amavo andare in discoteca e far ballare la gente. Ci auguriamo che Arena 60 70 80 possa piacere al pubblico. Una grande festa all’Arena di Verona. Non vedo l’ora di vedere 6.000 persone ballare e cantare e con loro tutto il pubblico a casa. Arena 60 70 80 ha un ricco parterre di ospiti per ripercorre tre decenni di storia della musica e dello spettacolo. Tra gli altri, ci saranno i ...