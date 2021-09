Governo: Letta, 'Salvini? Impossibile allearsi con nazionalisti Ue e governare con Draghi' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Salvini sul green pass duella con il buonsenso. Ha stretto una alleanza con Paesi nazionalisti e leader europei, con gli ex franchisti e gli ex fascisti. Non credo che si possa fare tutto ciò e poi governare con Draghi". Lo dice Enrico Letta in una intervista a Tpi in edicola domani. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set (Adnkronos) - "sul green pass duella con il buonsenso. Ha stretto una alleanza con Paesie leader europei, con gli ex franchisti e gli ex fascisti. Non credo che si possa fare tutto ciò e poicon". Lo dice Enricoin una intervista a Tpi in edicola domani.

Advertising

matteosalvinimi : In un governo senza Lega questi approvano in un minuto Ius Soli, Ddl Zan e figuriamoci cosa succederebbe con gli sb… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “In un governo senza Lega questi approvano in un minuto Ius Soli, Ddl Zan e figuriamoci cosa succe… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Enrico Letta, per la trentesima volta: “Salvini ormai all’opposizione del governo” Già, ma dime… - StefanoBornia : RT @NatangeloM: Pieni poteri - La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #draghi #governo #fiducia #conte #letta #salvini #r… - Profilo3Marco : RT @Linkiesta: Quello che ci serve è una nuova Repubblica, non il ritorno al proporzionale Ciò di cui abbiamo bisogno è un governo che dec… -