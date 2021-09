Calciomercato Juventus, idea Xhaka: possibile scambio con l’Arsenal (Di giovedì 23 settembre 2021) Secondo un’indiscrezione dall’Inghilterra, Juventus e Arsenal starebbero valutando uno scambio: ecco i nomi sul tavolo In casa Juve si continua a parlare di una possibile cessione di Weston McKennie, se non a gennaio, già nella prossima sessione di mercato estiva. Ora arriva anche l’indiscrezione dall’Inghilterra. Secondo Express e Sun, infatti, la dirigenza della Juventus e quella dell’Arsenal starebbero valutando uno scambio tra il centrocampista statunitense e Granit Xhaka. Lo svizzero è stato grande protagonista agli Europei ed è stato al centro delle voci di mercato per un possibile passaggio alla Roma in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Secondo un’indiscrezione dall’Inghilterra,e Arsenal starebbero valutando uno: ecco i nomi sul tavolo In casa Juve si continua a parlare di unacessione di Weston McKennie, se non a gennaio, già nella prossima sessione di mercato estiva. Ora arriva anche l’indiscrezione dall’Inghilterra. Secondo Express e Sun, infatti, la dirigenza dellae quella delstarebbero valutando unotra il centrocampista statunitense e Granit. Lo svizzero è stato grande protagonista agli Europei ed è stato al centro delle voci di mercato per unpassaggio alla Roma in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

