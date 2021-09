Koeman ammette | «Messi mascherava tutti i problemi del Barça»

(Di mercoledì 22 settembre 2021) In un’intervista esclusiva a Voetball International, il tecnico olandese Ronaldspiega di non essere pentito di aver lasciato la nazionale per firmare con ile che “è in queste situazioni difficili che prendo il meglio di me e della squadra”. A difesa della situazione che sta vivendo la squadra, e dopo la partenza di Leodalquest’estate,è sincero e spiega che “ha mascherato tutto”, riferendosi al fatto chedel club erano coperti dalla qualità e dall’efficacia dell’attaccante argentino.

Pesantissimo esordio in Champions League per il Barcellona, umiliato, al Camp Nou, dal Bayern Monaco (0 - 3)., nel post partita, non cerca scuse ela superiorità dei bavaresi. 'Questo è quello che siamo oggi. C'è distanza tra noi e loro. Comunque abbiamo ragazzi che hanno un grande futuro, ...Ronald, allenatore del Barcellona , comprende la frustrazione del pubblico catalano, il quale vede ... ' Non abbiamo la potenza economica delle squadre di Manchester o del PSG -l'...Il tecnico blaugrana spazia su molti argomenti, a partire da quello più spinoso: come si fa ad andare avanti senza la Pulce? E il tulipano non si nasconde: con quel numero 10 in più, tutto era più sem ...Il nome di Andrea Pirlo è inserito nella rosa di nomi per la panchina del Barcellona. L’ex allenatore della Juventus “è il favorito”, rivelano dalla Spagna anche rispetto ad altri candidati come Anton ...