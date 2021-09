Green pass al lavoro, il testo definitivo del decreto: per chi non è in regola niente sospensione, ma solo stop allo stipendio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo stop alla retribuzione scatterà dal primo giorno di assenza ingiustificata sia nel settore pubblico che nel privato, ma non sarà accompagnato dalla sanzione disciplinare della sospensione. È la principale novità contenuta nel testo definitivo del terzo decreto legge sul Green pass – che lo rende obbligatorio per 23 milioni di lavoratori – firmato martedì sera dal presidente della Repubblica ed entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Rispetto alla bozza diffusa nei giorni precedenti, infatti, salta il passaggio che prevedeva che “a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della certificazione”. Lo stipendio, però, resta congelato fino a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Loalla retribuzione scatterà dal primo giorno di assenza ingiustificata sia nel settore pubblico che nel privato, ma non sarà accompagnato dalla sanzione disciplinare della. È la principale novità contenuta neldel terzolegge sul– che lo rende obbligatorio per 23 milioni di lavoratori – firmato martedì sera dal presidente della Repubblica ed entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Rispetto alla bozza diffusa nei giorni precedenti, infatti, salta ilaggio che prevedeva che “a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto diè sospeso fino alla presentazione della certificazione”. Lo, però, resta congelato fino a ...

