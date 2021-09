(Di mercoledì 22 settembre 2021) Quale miglior modo per celebrare unartista, come, riproponendo le sue canzoni più belle nella versione originale reinterpretate da oltre 50 artisti che in qualche modo hanno intersecato il suo percorso? “Invito al viaggio – Concerto per” è stato un mega evento quattro ore e mezza, finito oltre l’una di notte, che ha acceso le seimila persone (capienza massima prevista) dell’Arena di. “Patriots”, “Centro di gravità permanente”, “Voglio vederti danzare”, “La cura”, “Prospettiva Nevski”, “Invito al viaggio”e il finale commovente con solo la voce disulle note del suo ultimo brano pubblicato “Torneremo ancora”. Una serata speciale che è arrivata a distanza di quattro mesi dalla scomparsa del...

repubblica : Tributo a Franco Battiato all'Arena di Verona [di Carlo Moretti] - rockolpoprock : Franco Battiato: il tributo all’Arena di Verona è stato catartico - FQMagazineit : Franco Battiato, commozione e festa all’Arena di Verona nel ricordo del grande cantautore - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T. ?? MUSICA ???? #BestItalianElectronicMusicArtist ?? #ILPIÙGRANDEDITUTTI Vota, RT e fai votare il più grande ARTISTA MUSI… - trinketofdesire : RT @rockolpoprock: Franco Battiato: il tributo all’Arena di Verona è stato catartico -

Non poteva che essere l'Arena di Verona a ospitare il tributo a Franco Battiato. Per oltre quattro ore moltissimi artisti lo hanno ricordato facendo proprie le sue canzoni. Ci sono state parecchie sorprese, a partire dalla réunion dei Bluvertigo, ma quel che ha ...Come un vento benefico che incoraggia verso il futuro, come se le campionesse paralimpiche fossero, per dirla con il grande cantautore Franco Battiato recentemente scomparso, "avanguardie di un altro ...Al Bano e Vittorio Sgarbi salgono sul palco e vengono fischiati durante il concerto tributo per Franco Battiato. Ecco cos'è successo ...