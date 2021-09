Salernitana, le ultime dall'infermeria (Di martedì 21 settembre 2021) La Salernitana domani sarà impegnata nello scontro diretto per la salvezza contro il Verona, sempre allo stadio Arechi, così come l’ultimo match contro l’Atalanta. La squadra di Castori ha dato segni di vitalità contro i bergamaschi nonostante la sconfitta (0 a 1 di misura) e anche sul piano fisico si è visto un miglioramento. Il mister dal canto suo può sorridere a metà: infatti potrebbe rientrare tra i convocati Frederic Veseli, che ha smaltito l’infortunio subìto in ritiro ed è tornato ad allenarsi da alcuni giorni con la squadra, mentre non ci sono buone notizie per quanto riguarda gli altri dall’infermeria. L’infortunio di Leonardo Capezzi è risultato più serio del previsto e la terapia conservativa non ha dato gli effetti sperati. Il centrocampista rischia quindi l’intervento chirurgico che lo farà stare fuori per circa un mese e ... Leggi su footdata (Di martedì 21 settembre 2021) Ladomani sarà impegnata nello scontro diretto per la salvezza contro il Verona, sempre allo stadio Arechi, così come l’ultimo match contro l’Atalanta. La squadra di Castori ha dato segni di vitalità contro i bergamaschi nonostante la sconfitta (0 a 1 di misura) e anche sul piano fisico si è visto un miglioramento. Il mister dal canto suo può sorridere a metà: infatti potrebbe rientrare tra i convocati Frederic Veseli, che ha smaltito l’infortunio subìto in ritiro ed è tornato ad allenarsi da alcuni giorni con la squadra, mentre non ci sono buone notizie per quanto riguarda gli altri. L’infortunio di Leonardo Capezzi è risultato più serio del previsto e la terapia conservativa non ha dato gli effetti sperati. Il centrocampista rischia quindi l’intervento chirurgico che lo farà stare fuori per circa un mese e ...

Advertising

CinqueNews : Salernitana, le ultime dall’infermeria - larghi_enrico : @jo19N26 Anche a me il risultato interessa poco.. Però, nel caso, il Napoli primo.. Juve, Cagliari e salernitana ul… - universopagane : ULTIME NOTIZIE IN CASA PAGANESE: La Paganese non chiude qui il mercato, infatti la Paganese di Gianluca Grassadonia… - mipiscio : Juventus e salernitana ultime in classifica il dio dello sport ce l'ha proprio con me personalmente e nessun altro - crypto_38 : Attenzione col pareggio del Cagliari adesso la Juve è ufficialmente in zona retrocessione. Ecco le ultime tre: Juv… -