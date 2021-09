Nessun nuovo album dei Bluvertigo all’orizzonte, parla Morgan: “Non siate così fiscali” (Di martedì 21 settembre 2021) Che fine ha fatto il nuovo album dei Bluvertigo? Nel maggio 2020 Morgan aveva annunciato di essere al lavoro sulla scrittura di nuovi brani. La band lombarda, in effetti, manca dalle scene dal 2016, ovvero dai tempi del singolo Semplicemente portato al Festival di Sanremo. Ancora di più, l’ultimo disco in studio dei Bluvertigo è Zero – Ovvero La Famosa Nevicata Del ’56 pubblicato nel 1999. Dal 2016, dunque, la band non offre altre novità. Eppure la speranza, da circa un anno, si è alimentata sempre di più e Morgan ha contributo all’hype postando di tanto in tanto le immagini in studio insieme alla sua band. Questa sera, del resto, i Bluvertigo sono attesi all’Arena di Verona per il concerto Invito Al Viaggio come omaggio a Franco Battiato. Marco Castoldi, infatti, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Che fine ha fatto ildei? Nel maggio 2020aveva annunciato di essere al lavoro sulla scrittura di nuovi brani. La band lombarda, in effetti, manca dalle scene dal 2016, ovvero dai tempi del singolo Semplicemente portato al Festival di Sanremo. Ancora di più, l’ultimo disco in studio deiè Zero – Ovvero La Famosa Nevicata Del ’56 pubblicato nel 1999. Dal 2016, dunque, la band non offre altre novità. Eppure la speranza, da circa un anno, si è alimentata sempre di più eha contributo all’hype postando di tanto in tanto le immagini in studio insieme alla sua band. Questa sera, del resto, isono attesi all’Arena di Verona per il concerto Invito Al Viaggio come omaggio a Franco Battiato. Marco Castoldi, infatti, ...

Advertising

Emmepi50926579 : RT @todorov_denis: Dopo Mussolini nessun altro sì era permesso a limitare la libertà degli italiani. E dopo 80 anni ci siamo cascati di nu… - peppiniellopz : RT @todorov_denis: Dopo Mussolini nessun altro sì era permesso a limitare la libertà degli italiani. E dopo 80 anni ci siamo cascati di nu… - OptiMagazine : Nessun nuovo album dei Bluvertigo all'orizzonte, parla #Morgan: 'Non siate così fiscali' - huijun__ : RT @sakurukie: Cmq figo TOP con il nuovo taglio e colore di capelli- peccato che non vedremo nessun solo comeback perché ormai non credo pi… - Loredanataberl1 : RT @todorov_denis: Dopo Mussolini nessun altro sì era permesso a limitare la libertà degli italiani. E dopo 80 anni ci siamo cascati di nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun nuovo Tra Eva Henger e la figlia Mercedesz scoppia la pace Mamma e figlia non hanno pubblicato nessun selfie di coppia per 'ufficializzare' la riconciliazione ... per scordare il passato e scrivere un nuovo capitolo del loro rapporto. Ti potrebbe interessare:

Dati stabili dei nuovi casi in Ticino e nei Grigioni Nelle ultime 24 ore in Ticino si sono registrati 27 nuovi casi di Covid e nessun nuovo decesso. I dati restano sostanzialmente stabili (i contagi una settimana fa erano stati ...

Coronavirus: nessun nuovo contagio a Oristano e in provincia Oristano Noi Amministrative: i nuovi sindaci delle grandi città! Elezioni amministrative nelle principali città d'Italia: scopriamo che cosa è cambiato rispetto al 2016 e le intenzioni di voto degli Italiani per il 2021.

Covid-19 in provincia, bollettino della ASL Latina: 16 contagi e nessun ricovero Covid-19 in provincia di Latina: sono stati registrati oggi 16 nuovi casi. 5 positivi ad Aprilia, 3 a Fondi e Latina, 2 a Formia e uno ciascuno per Itri, ...

Mamma e figlia non hanno pubblicatoselfie di coppia per 'ufficializzare' la riconciliazione ... per scordare il passato e scrivere uncapitolo del loro rapporto. Ti potrebbe interessare:Nelle ultime 24 ore in Ticino si sono registrati 27 nuovi casi di Covid edecesso. I dati restano sostanzialmente stabili (i contagi una settimana fa erano stati ...Elezioni amministrative nelle principali città d'Italia: scopriamo che cosa è cambiato rispetto al 2016 e le intenzioni di voto degli Italiani per il 2021.Covid-19 in provincia di Latina: sono stati registrati oggi 16 nuovi casi. 5 positivi ad Aprilia, 3 a Fondi e Latina, 2 a Formia e uno ciascuno per Itri, ...