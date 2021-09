Psg-Lione, Messi sostituito nel secondo tempo: polemica con Pochettino? (VIDEO) (Di lunedì 20 settembre 2021) Lionel Messi protagonista con il Psg, ma stavolta non in positivo. La Pulce infatti è stata sostituita al 76? del match contro il Lione, sul punteggio di 1-1. Pochettino inserisce al suo posto Hakimi, ma Messi non la prende assolutamente bene: il numero 30 non si ferma in panchina e c’è un rapido scambio di battute con il tecnico, ma nessun saluto vero e proprio. PSG-Lione 2-1: HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO) LA CRONACA DEL MATCH Il VIDEO della sostituzione di Messi SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021)protagonista con il Psg, ma stavolta non in positivo. La Pulce infatti è stata sostituita al 76? del match contro il, sul punteggio di 1-1.inserisce al suo posto Hakimi, manon la prende assolutamente bene: il numero 30 non si ferma in panchina e c’è un rapido scambio di battute con il tecnico, ma nessun saluto vero e proprio. PSG-2-1: HIGHLIGHTS E GOL () LA CRONACA DEL MATCH Ildella sostituzione diSportFace.

Advertising

DiMarzio : #Ligue1, #PSGOL | #Pochettino sostituisce #Messi: la Pulga non sembra aver apprezzato la decisione del suo allenato… - GoalItalia : Il primo goal subito da Donnarumma al PSG? Lo segna Paquetà ?? - SkySport : ?? #Neymar ? #Icardi, il #PSG batte il Lione all'ultimo minuto ? ?? PSG-LIONE 2-1 ???? LIGUE 1 – 6^ giornata ?… - __mbapporsche__ : @7volteita @Giangi08401323 @Davhdimi @gigiodonna1 @PSG_inside menti, ha anche iniziato ieri in un big match contro il Lione - ATonioni : @ZZiliani E’ vero non tifo ne juve ne milan, ma tra guardare con qualità scadente e interruzioni questa partita e… -