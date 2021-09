Perché Evergrande rischia di diventare la nuova Lehman Brothers cinese (Di lunedì 20 settembre 2021) Crisi senza fine per il colosso immobiliare a rischio crack. La data spartiacque sarà giovedì 23 settembre quando è previsto il pagamento di interessi ad investitori (istituzionali e retail). Senza aiuti è probabile che la società non ottemperi. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 settembre 2021) Crisi senza fine per il colosso immobiliare a rischio crack. La data spartiacque sarà giovedì 23 settembre quando è previsto il pagamento di interessi ad investitori (istituzionali e retail). Senza aiuti è probabile che la società non ottemperi.

Advertising

RainNoise : RT @DomaniGiornale: Siamo all’inizio di una nuova crisi finanziaria globale innescata dalla #Cina? Se la risposta è no, stiamo osservando l… - QPeriscopica : RT @DomaniGiornale: Siamo all’inizio di una nuova crisi finanziaria globale innescata dalla #Cina? Se la risposta è no, stiamo osservando l… - DomaniGiornale : Siamo all’inizio di una nuova crisi finanziaria globale innescata dalla #Cina? Se la risposta è no, stiamo osservan… - Gabryel76 : RT @ChartMind: Ovviamente più $btc diventa mainstream più sarà correlato al broader market. Evergrande fud effetto ripple, fomc, tapering.… - infoiteconomia : Evergrande, perché la bolla immobiliare cinese ora spaventa i mercati mondiali -