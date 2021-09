Adani gioca Fiorentina - Inter | ' Italiano è la chiave viola | Inzaghi vince con il ritmo'

(Di lunedì 20 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva onlineviste e ...

Lele, come i suoi compagni di allora, viene svincolato dopo tre stagioni a Firenze e firma... per l'Inter. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...Napoli - Danieleha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della "Bobo TV", canale Twich di Christian Vieri: "Osimhen arriva in porta, crea spazio, lotta con i difensori avversari,di forza, di ...Lele Adani, telecronista, è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv per parlare di Victor Osimhen e Anguissa. Di seguito le dichiarazioni: “Osimhen? Ha tantissime qualità da bomber: crea spazi, arriva ...L'ex difensore ha elogiato l'acquisto di André Frank Zambo Anguissa, centrocampista approdato a Napoli in prestito dal Fulham.