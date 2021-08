Tokyo 2020, 22 nuovi casi di Covid legati ai Giochi (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 22 i nuovi casi di Covid registrati in Giappone legati ai Giochi di Tokyo, è quanto riporta il report quotidiano del comitato organizzatore. Il numero totale di infezioni legate alla manifestazione olimpica sale dunque a 404. Tra i nuovi casi ci sono due esponenti dei media stranieri. Gli altri risultati positivi nella bolla olimpica registrati sabato riguardano volontari, dipendenti di ditte esterne, personale del comitato organizzatore e altre persone coinvolte nei Giochi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 22 idiregistrati in Giapponeaidi, è quanto riporta il report quotidiano del comitato organizzatore. Il numero totale di infezioni legate alla manifestazione olimpica sale dunque a 404. Tra ici sono due esponenti dei media stranieri. Gli altri risultati positivi nella bolla olimpica registrati sabato riguardano volontari, dipendenti di ditte esterne, personale del comitato organizzatore e altre persone coinvolte nei. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - Treacaso : RT @HuffPostItalia: Tokyo 2020, la mamma dell'oro Desalu rinuncia alla diretta tv: 'Lavoro come badante: sono in servizio' - Aquila6811 : RT @sportface2016: #Tokyo2020, ciclismo su pista: #Viviani-#Consonni chiudono decimi nel madison, oro per la #Danimarca -