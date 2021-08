Il ponte sullo Stretto è l' alternativa all' Italia dei sussidi | dice Paita Iv

(Di venerdì 6 agosto 2021) L'ultimo capitolo di una storia che si trascina da almeno mezzo secolo è stato scritto mercoledì, quando il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini, in audizione alla Camera, ha annunciato un nuovo progetto di fattibilità per il, stanziando a questo scopo 50 milioni di euro e abbozzando un cronoprogramma, in base al quale l'opera potrebbe essere inserita nelle legge di bilancio 2023. “È stato molto coraggioso, sbloccando una situazione che si trascinava da anni –al Foglio Raffaella, deputata diViva e presidente della commissione Trasporti -. Grazie ...

Ma sarà il prossimo studio di fattibilità a decidere se saranno consigliabili invece più campate per collegare Sicilia e Calabria Forse questa sarà la volta buona, ilStretto di Messina nei prossimi anni potrebbe essere realizzato. Le tensioni politiche sul tema che hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni sono probabilmente rimaste sufficientemente ...Tra i due pericoli, quello di usare untraballante o sfidare la sorte in mezzo alle macchine, ... 'Attenzione, pedoni fermispartitraffico che vogliono attraversare', aggiunge un altro ..."Il ministro Giovannini è stato coraggioso a sbloccare la situazione. Ora i tempi sono maturi e ci sono le risorse. Il Pd? Smetta di assecondare l'ostruzionismo grillino e riabbracci il riformismo", d ...Prosegue la messa in sicurezza del Viadotto Marco Polo. Da lunedì 9 agosto è in programma la posa del guard rail, già effettuata su altri tratti, sul Ponte Borsellino. Nella prima fase (dal 9 al 11 ag ...