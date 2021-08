FIFA 22 svela i nomi di Juventus | Lazio | Roma e Atalanta

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 6 agosto 2021) EA e la lega di Serie A hanno stipulato un accordo nei mesi scorsi per rendere22 l'Official Video Game Partner Serie A. Questo significa che nel titolo sportivo vedremo il pallone ufficiale della competizione, i loghi e i trofei del nostro campionato. Tuttavia, in22 quattro squadre non saranno rappresentate ufficialmente e si tratta di. I quattro club non avranno il vero nome, i loghi e le divise ufficiali. Queste squadre hanno stipulato un accordo con Konami per comparire ufficialmente in PES 22 (o meglio eFootball). Leggi altro...