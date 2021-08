Olimpiadi Tokyo: il Team dei rifugiati ai Giochi senza il ciclo vaccinale completato. Lo afferma Lohalith (Di giovedì 5 agosto 2021) L’Équipe olympique des réfugiés (EOR), ovvero la squadra olimpica dei rifugiati, in questa edizione composta da 29 atleti provenienti da undici paesi diversi, si è presentata a Tokyo 2020 quasi all’ultimo minuto, nello specifico soltanto tre giorni prima dalla cerimonia d’apertura. Le motivazioni sono state ampiamente spiegate nelle cronache di due settimane fa: parte della rappresentativa è rimasta infatti ferma a Doha per una settimana, dopo la positività al Covid-19 di uno degli allenatori. A distanza di quasi quindici giorni, nelle battute finali della rassegna a cinque cerchi, la mezzofondista Angelina Lohalith è tornata in qualche ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) L’Équipe olympique des réfugiés (EOR), ovvero la squadra olimpica dei, in questa edizione composta da 29 atleti provenienti da undici paesi diversi, si è presentata a2020 quasi all’ultimo minuto, nello specifico soltanto tre giorni prima dalla cerimonia d’apertura. Le motivazioni sono state ampiamente spiegate nelle cronache di due settimane fa: parte della rappresentativa è rimasta infatti ferma a Doha per una settimana, dopo la positività al Covid-19 di uno degli allenatori. A distanza di quasi quindici giorni, nelle battute finali della rassegna a cinque cerchi, la mezzofondista Angelinaè tornata in qualche ...

