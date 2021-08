Jacobs portabandiera nella cerimonia di chiusura

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’annuncio del presidente del Coni Malagò, domani sarà in pista per la finale della staffetta 4×100 Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

La cerimonia di chiusura, in programma domenica 8 agosto, si avvicina e l'Italia ha scelto il suo: il presidente del Coni ha annunciato che sarà Marcell, medaglia d'oro nei 100 ...APPROFONDIMENTI SPORT Boxe, Irma Testa accolta così a Fiumicino LA DECISIONEalla cerimonia di chiusura ATLETICA La staffetta 4x100 azzurra vola in finale Vita a curriculum La ...TOKYO (Giappone) - Sarà Marcell Jacobs il portabandiera azzurro nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo, in programma domenica 8 agosto alle ore 20 (le 13 in Italia). La decisione è stata pres ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “Scetticismo Usa dopo l’oro nei 100 metri? Non mi tocca assolutamente”. Così Marcell Jacobs risponde dopo aver conquistato la finale con la staffetta 4×100 alle ...