Da domani scatta l'obbligo del Green pass. La Lega già pensa a come smantellarlo. Da Salvini oltre 900 emendamenti. Così strizza l'occhio ai no vax (Di giovedì 5 agosto 2021) Se scuola e trasporti restano ancora un rebus, da domani per accedere a numerosi locali al chiuso scatta l'obbligo del Green pass. Il discusso certificato verde può essere cartaceo o digitale e sarà possibile ottenerlo: dopo aver fatto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus; essere risultati negativi a un tampone nelle ultime 48 ore; essere guarito dal Covid negli ultimi sei mesi. Quel che è certo è che il Green pass sarà necessario a prescindere dal colore della regione, quindi anche in caso di zona bianca, e verrà richiesto per sedersi all'interno di ...

