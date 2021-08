Capelli protetti dal sole: le migliori strategie per salvare i capelli in estate (Di martedì 3 agosto 2021) Per chi vuol mantenere i capelli protetti dal sole e dall’azione dei raffi UVA, esistono delle strategie economiche, efficaci e del tutto inaspettate. I nostri capelli vengono messi a dura prova ogni giorno durante la stagione estiva ed in particolare durante le giornate in cui si vive un’esposizione diretta ai raggi del sole, soprattutto durante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 3 agosto 2021) Per chi vuol mantenere idale dall’azione dei raffi UVA, esistono delleeconomiche, efficaci e del tutto inaspettate. I nostrivengono messi a dura prova ogni giorno durante la stagione estiva ed in particolare durante le giornate in cui si vive un’esposizione diretta ai raggi del, soprattutto durante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

elena_paglia : Anche i #capelli vanno protetti dal #sole? - Alise0 : RT @ilpost: Anche i capelli vanno protetti dal sole? - ilpost : Anche i capelli vanno protetti dal sole? - FamaFabre : RT @ParluxItaly: #consiglidestate E' importante usare uno spray solare protettivo per capelli! Portalo in spiaggia per avere capelli sempre… - jordifama : RT @ParluxItaly: #consiglidestate E' importante usare uno spray solare protettivo per capelli! Portalo in spiaggia per avere capelli sempre… -