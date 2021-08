Tokyo 2020, highlights Nicolai/Lupo-Fijalek/Bryl 2-0: ottavi di finale beach volley (VIDEO) (Di lunedì 2 agosto 2021) Il VIDEO highlights della vittoria di Paolo Nicolai e Daniele Lupo per 2-0 contro i polacchi Grzeforz Fijalek e Michal Bryl negli ottavi di finale del torneo di beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il duo italiano si impone per 22-20 21-18, abile ad allungare nel finale di entrambi i set. La coppia italiana prosegue quindi il proprio percorso verso una medaglia: ai quarti ci saranno i qatarioti Cherif/Ahmed. Di seguito le immagini salienti della partita. LA CRONACA ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Ildella vittoria di Paoloe Danieleper 2-0 contro i polacchi Grzeforze Michalneglididel torneo dialle Olimpiadi di. Il duo italiano si impone per 22-20 21-18, abile ad allungare neldi entrambi i set. La coppia italiana prosegue quindi il proprio percorso verso una medaglia: ai quarti ci saranno i qatarioti Cherif/Ahmed. Di seguito le immagini salienti della partita. LA CRONACA ...

