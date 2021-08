"Aberrante e folle", "Non c'entra un fico secco". Ius Soli, Malagò fa politica su Jacobs: è subito rissa con Salvini (Di lunedì 2 agosto 2021) A buttare in politica il trionfo olimpico a Tokyo 2020, dopo gli ori di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, non c'è soltanto Gad Lerner. Già, anche Giovanni Malagò, il presidente del Coni, fa il suo. Intervenuto in conferenza stampa a Casa Italia dopo il doppio oro, ecco che propone lo ius Soli sportivo: "Lo Ius Soli è un tema politico e noi ci occupiamo di sport, ma non riconoscere lo ius sportivo è Aberrante, folle", ha picchiato durissimo. E ancora, Malagò, ha aggiunto che a suo insindacabile giudizio lo ius Soli sportivo "va ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) A buttare inil trionfo olimpico a Tokyo 2020, dopo gli ori di Gianmarco Tamberi e Marcell, non c'è soltanto Gad Lerner. Già, anche Giovanni, il presidente del Coni, fa il suo. Intervenuto in conferenza stampa a Casa Italia dopo il doppio oro, ecco che propone lo iussportivo: "Lo Iusè un tema politico e noi ci occupiamo di sport, ma non riconoscere lo ius sportivo è", ha picchiato durissimo. E ancora,, ha aggiunto che a suo insindacabile giudizio lo iussportivo "va ...

