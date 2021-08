Variante Delta | il piano del Veneto Controlli e test anche ai vicini di casa

Advertising

Adnkronos : #Oms: 'Variante Delta non è più letale'. #covid. - SkyTG24 : Estate 2021, Confturismo: variante Delta fa paura, è boom di disdette - istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'chi ha doppia dose ha livello di protezione elevato nei confronti dell'infezione, particol… - nardozza_g : @laura_maffi Il paragone nin regge! Allora non c'era una nuova ondata(arriverà ad ottobre) non c'era la variante De… - moro_thomas : @JacopoPellegr10 @Th_Dm4570 @whatsgoingahn Da quel che ho capito,la terza dose,se si farà qui in Europa,dovrà esser… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

in Veneto Non si arresta la diffusione del virus, benché caratterizzata da una bassa ospedalizzazione, il che però non esclude il rischio di malattia e di morte per la pur minoritaria ...Introduzione: avremo per forza un virus più benigno?Mentre il mondo combatte contro la variante Delta, è una mutazione meno conosciuta che preoccupa gli esperti. La variante Lambda (nota anche come variante C37) è stata avvistata per ...«Ancora presto per parlarne ». Terza dose vaccino, per il virologo Andrea Crisanti «è giusto che sia iniziato il dibattito ed è giusto che il Governo si approvvigioni». Terza dose? Via via che i dati ...