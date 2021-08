Covid: 377 positivi in Campania su 6129 tamponi (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 377 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore. Il dato reso noto dall’Unità di Crisi viene fuori da 6129 tamponi. Una persona è deceduta Questo il bollettino di oggi:(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) positivi del giorno: 377 tamponi molecolari del giorno: 6.129 tamponi antigenici del giorno: 7.036 Deceduti: 1 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 12 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 377 iinnelle ultime 24 ore. Il dato reso noto dall’Unità di Crisi viene fuori da. Una persona è deceduta Questo il bollettino di oggi:(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 377molecolari del giorno: 6.129antigenici del giorno: 7.036 Deceduti: 1 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 12 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti ...

