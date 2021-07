Spagna: coprifuoco a Marbella, la polizia sgombera un porto (Di sabato 31 luglio 2021) La polizia è intervenuta nella notte per sgomberare una delle zone portuarie di Marbella, città turistica del sud della Spagna, dove erano presenti persone al di fuori dell'orario consentito per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 31 luglio 2021) Laè intervenuta nella notte perre una delle zone portuarie di, città turistica del sud della, dove erano presenti persone al di fuori dell'orario consentito per la ...

Advertising

light_silvia : RT @valy_s: #Covid19 In alcuni Paesi lo Stato di Diritto esiste ancora Ovviamente non in #Italia In #Spagna alle #Canarie, 2gg fa la giust… - francescolett11 : RT @valy_s: #Covid19 In alcuni Paesi lo Stato di Diritto esiste ancora Ovviamente non in #Italia In #Spagna alle #Canarie, 2gg fa la giust… - Fab8013 : RT @valy_s: #Covid19 In alcuni Paesi lo Stato di Diritto esiste ancora Ovviamente non in #Italia In #Spagna alle #Canarie, 2gg fa la giust… - sonoAra : @GiorgiaMeloni Giò, svegliaaa!!!! Nel video dici un sacco di stronzate! Italiani che scappano..?? In Spagna e nelle… - domenicobas62 : RT @valy_s: #Covid19 In alcuni Paesi lo Stato di Diritto esiste ancora Ovviamente non in #Italia In #Spagna alle #Canarie, 2gg fa la giust… -