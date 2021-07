Olimpiadi | 800 stile libero | Simona Quadarella vince il bronzo

(Di sabato 31 luglio 2021) Incetta di bronzi per la spedizione italiana alledi Tokyo 2020. L’ultimo in ordine cronologico è arrivato, qualche ora fa, dopo l’ottima prestazione di. Nel nuoto, specialità 800, l’atleta nostrana è riuscita a prendere l’ultimo alloro disponibile terminando sul gradino più basso del podio. Oro per la favorita statunitense Ledecky, mentre l’argento è terminato al collo dell’australiana Titmus. Seguici su Metropolitan Magazine (Credit Foto – Pagina Facebook) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

LiaCapizzi : Il concerto di Greg. Il suo noto assolo rock questa volta è un magnifico azzardo. L'americano Finke vince con merit… - sportface2016 : +++SIMONA QUADARELLA MEDAGLIA DI BRONZO NEGLI 800 STILE LIBERO+++ #Tokyo2020 #Olimpiadi #OlympicGames - Corriere : Nottata olimpica: alle 3.46 scende in vasca Quadarella nella finale 800 sl, sfida decisiva per il basket - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Swimming #Tokyo2020 Simona Quadarella con orgoglio e carattere arpiona un bronzo significativo negli 800 sl! - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: +++SIMONA QUADARELLA MEDAGLIA DI BRONZO NEGLI 800 STILE LIBERO+++ #Tokyo2020 #Olimpiadi #OlympicGames -

Una grande prestazione, questa è stata la gara deglistile libero di Simona Quadarella. La nuotatrice romana conquista il terzo posto nella ...che valse alla sua concittadina il podio alle...... Viva leall you can eat Tutte le edizioni dei Giochi Olimpici passano alla storia, ... nei 200, nei 400, nei 400 ostacoli, negli, nel lungo, nel triplo e nella 4x400. Cimbrico ...Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra ha chiuso in 8’18”35 conquistando la quinta medaglia del nuoto azzurro in questa edizion ...L'atleta di Torre Annunziata è stata sconfitta dalla filippina Nesthy Petecio nella semifinale della categoria 57 kg.