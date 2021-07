Huawei P50 e P50 Pro: i nuovi camera phone di Huawei (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo mesi di attesa e di anticipazioni, la serie Huawei P50 è finalmente stata rivelata. Questa volta non è presente alcun modello Pro+ ma solamente un modello base e una variante Pro. Entrambe le versioni dispongono di fotocamere migliorate di ultima generazione e combinazioni hardware molto interessanti. Comparto fotocamera Su entrambi i modelli le fotocamere sono ancora a marchio Leica e presentano sensori di colore a 10 canali e teleobiettivi migliorati. Entrambe le versioni presentano la stessa fotocamera principale con un sensore da 50 MP con obiettivo da 23 mm e apertura f/1.8 con stabilizzazioni ottica ... Leggi su all-i-tech (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo mesi di attesa e di anticipazioni, la serieP50 è finalmente stata rivelata. Questa volta non è presente alcun modello Pro+ ma solamente un modello base e una variante Pro. Entrambe le versioni dispongono di fotocamere migliorate di ultima generazione e combinazioni hardware molto interessanti. Comparto fotoSu entrambi i modelli le fotocamere sono ancora a marchio Leica e presentano sensori di colore a 10 canali e teleobiettivi migliorati. Entrambe le versioni presentano la stessa fotoprincipale con un sensore da 50 MP con obiettivo da 23 mm e apertura f/1.8 con stabilizzazioni ottica ...

