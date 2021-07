Covid: familiari vittime in piazza a Bergamo con striscioni (Di sabato 31 luglio 2021) Una sessantina di familiari delle vittime del coronavirus si sono ritrovati questa mattina davanti a Palazzo Frizzoni, sede del municipio di Bergamo, con striscioni con la scritta '#sereni' (riportato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 31 luglio 2021) Una sessantina didelledel coronavirus si sono ritrovati questa mattina davanti a Palazzo Frizzoni, sede del municipio di, concon la scritta '#sereni' (riportato ...

I familiari delle vittime del Covid in piazza: "La commissione d'inchiesta è una farsa" di Federico Rota Si sono radunati questa mattina, sabato 31 luglio, all'esterno di Palazzo Frizzoni : erano poco meno di un centinaio i familiari delle vittime del Covid, con indosso una maglietta blu e striscioni con l'hashtag "#sereni". Insieme a loro, i cittadini che li sostengono nella loro battaglia per la verità con indosso un ...

