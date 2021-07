The Fottutissimi – She’s not enough mette in mostra la vacuità del mondo odierno (Di venerdì 30 luglio 2021) Il protagonista della canzone in questione vive una situazione di insoddisfazione perenne: dice di essere stanco di vivere in mezzo al nulla. Il suo vivere è monotono, sempre uguale e lui si sente quasi uno stupido. Invece, “lei” brucia come un fuoco nella sua mente ma non è abbastanza, purtroppo…. I The Fottutissimi si presentano con questo singolo che, grazie al testo, fa tanto riflettere sulla vacuità di un mondo odierno votato alla tecnologia e all’innovazione, un mondo odierno che ti ammalia con le sue immagini, i suoi video, i suoi tanti input, un mondo ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 luglio 2021) Il protagonista della canzone in questione vive una situazione di insoddisfazione perenne: dice di essere stanco di vivere in mezzo al nulla. Il suo vivere è monotono, sempre uguale e lui si sente quasi uno stupido. Invece, “lei” brucia come un fuoco nella sua mente ma non è abbastanza, purtroppo…. I Thesi presentano con questo singolo che, grazie al testo, fa tanto riflettere sulladi unvotato alla tecnologia e all’innovazione, unche ti ammalia con le sue immagini, i suoi video, i suoi tanti input, un...

