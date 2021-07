Advertising

Agenzia_Ansa : Un vasto incendio alle porte di Santu Lussurgiu, nell'Oristanese, sta lambendo il centro abitato e sono già 60 le p… - enpaonlus : Vasto rogo nell'Oristanese, evacuate 400 persone da Cuglieri - Sardegna - - Agenzia_Ansa : La Sardegna brucia ancora, due focolai ancora attivi. Un allevatore di Cuglieri rischia la vita per salvare 400 pec… - castell32082033 : RT @sumaistu47: Visto? Mi hanno ascoltato. Meno male! - kargoletrodamon : RT @AnsaSardegna: Rogo Oristanese: cane pastore salva gregge, post virale. E' successo a Tresnuraghes, su Facebook è record di condivisioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Rogo Oristanese

Agenzia ANSA

Due pastori maremmani che portano il gregge nel punto più lontano possibile dalle fiamme. È il loro "mestiere" quello di difendere le pecore, ma questa volta il loro salvataggio è stato provvidenziale.Al momento dell'emergenza i volontari sono intervenuti con le ambulanze e i pick - up, ma già da lunedì scorso sono arrivati sei mezzi di emergenza e soccorso arrivati lunedì all'alba via nave da ...I Vigili del Fuoco e i Forestali hanno lavorato incessantemente per sedare le fiamme che hanno colpito Piana degli Albanesi, Strasatto Altofonte e San Giuseppe Jato.Due pastori maremmani che portano il gregge nel punto più lontano possibile dalle fiamme. È il loro "mestiere" quello di difendere le pecore, ma questa volta il loro salvataggio è stato provvidenziale ...