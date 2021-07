Marcell Jacobs, Olimpiadi Tokyo: quando la batteria dei 100? Data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di venerdì 30 luglio 2021) Marcell Jacobs si appresta a fare il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il velocista italiano sarà impegnato nelle batterie dei 100 metri nella giornata di sabato 31 luglio. L’appuntamento col primo turno della gara regina dei Giochi sarà all’ora di pranzo, tra le 12.45 e le 13.33: l’orario preciso in cui l’azzurro sarà chiamato a correre verrà svelato soltanto nella notte italiana, al termine del turno preliminare da cui è esentato. Il primatista nazionale, capace di correre 9.95 a inizio maggio, deve assolutamente sbrigare la pratica e proiettarsi verso le semifinali, a cui ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)si appresta a fare il proprio esordio alledi2021. Il velocista italiano sarà impegnato nelle batterie deimetri nella giornata di sabato 31 luglio. L’appuntamento col primo turno della gara regina dei Giochi sarà all’ora di pranzo, tra le 12.45 e le 13.33: l’preciso in cui l’azzurro sarà chiamato a correre verrà svelato soltanto nella notte italiana, al termine del turno preliminare da cui è esentato. Il primatista nazionale, capace di correre 9.95 a inizio maggio, deve assolutamente sbrigare la pratica e proiettarsi verso le semifinali, a cui ...

Advertising

RivistaUndici : Nessun velocista italiano ha mai partecipato alla finale dei 100 metri, ma Marcell Jacobs sembra davvero convinto d… - PivaEdoardo : Marcell Jacobs, l'uomo più veloce d'Italia - infoitsport : La vita privata di Marcell Jacobs: la fidanzata Nicole Daza e i 3 figli Jeremy, Anthony e Megan - SamSambiagio : RT @AtletiDisagiati: Grande Marcell Jacobs, per la seconda volta in carriera sotto i 10' nei 100m. Tortu 10'17. #atletica - infoitsport : Atletica, Olimpiadi Tokyo: Marcell Jacobs non teme il peso della responsabilità: 'La Finale dei 100 metri è il mio… -