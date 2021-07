Cna Roma: imprese non vanno in ferie per recuperare incassi (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Il 26% in più delle imprese Romane che generalmente rimangono aperte ad agosto quest’anno non chiuderanno i battenti: i loro titolari non andranno in ferie nella speranza di recuperare almeno una parte dei guadagni persi a causa dell’epidemia di covid”. Lo dichiara Stefano Di Niola, segretario di CNA di Roma. “È un ulteriore segnale di quanto le imprese Romane abbiano patito la pandemia e allo stesso tempo di come siano pronte a fare la loro parte per rimettere in moto la loro attività nella speranza di rianimare un’economia fortemente ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021)– “Il 26% in più dellene che generalmente rimangono aperte ad agosto quest’anno non chiuderanno i battenti: i loro titolari non andranno innella speranza dialmeno una parte dei guadagni persi a causa dell’epidemia di covid”. Lo dichiara Stefano Di Niola, segretario di CNA di. “È un ulteriore segnale di quanto lene abbiano patito la pandemia e allo stesso tempo di come siano pronte a fare la loro parte per rimettere in moto la loro attività nella speranza di rianimare un’economia fortemente ...

