Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando: «Mi sono preso le colpe per salvarle la faccia» (Di venerdì 30 luglio 2021) Andrea Roncato e Stefania Orlando sono stati sposati diversi anni fa, ma dopo il loro divorzio hanno mantenuto comunque ottimi rapporti, finché l’attore non ha trovato un’altra donna molto gelosa e per questo motivo il legame con la ex gieffina ha dovuto per forza di cose esser messo da parte. Negli ultimi anni, infatti, qualcosa… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 30 luglio 2021)stati sposati diversi anni fa, ma dopo il loro divorzio hanno mantenuto comunque ottimi rapporti, finché l’attore non ha trovato un’altra donna molto gelosa e per questo motivo il legame con la ex gieffina ha dovuto per forza di cose esser messo da parte. Negli ultimi anni, infatti, qualcosa… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GerardiPaolo : Andrea Roncato su Stefania Orlando: 'Ha venduto materassi per 20 anni' - infoitcultura : Andrea Roncato: ennesima frecciatina all’ex moglie Stefania Orlando “nella sua vita ha venduto solo materassi” - Marilenapas : RT @fanpage: Parole al veleno contro l'ex moglie - GCamberi : Andrea Roncato non riesce a darsi pace… diciamo che si è bruciato il cervello a scoppio ritardato… provate a legger… - infoitcultura : Andrea Roncato su Stefania Orlando: “Ma quale curriculum, in 20 anni ha venduto solo materassi” -