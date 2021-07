Mourinho fa festa davanti alla tv per la prima medaglia del Portogallo: (Di giovedì 29 luglio 2021) PORTO (Portogallo) - Arriva la prima medaglia per il Portogallo alle Olimpiadi di Tokyo e anche nel ritiro della Roma parte la festa. José Mourinho ha pubblicato la sua esultanza, insieme a quella ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021) PORTO () - Arriva laper ilalle Olimpiadi di Tokyo e anche nel ritiro della Roma parte la. Joséha pubblicato la sua esultanza, insieme a quella ...

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho festa Mourinho fa festa davanti alla tv per la prima medaglia del Portogallo: PORTO (Portogallo) - Arriva la prima medaglia per il Portogallo alle Olimpiadi di Tokyo e anche nel ritiro della Roma parte la festa. José Mourinho ha pubblicato la sua esultanza, insieme a quella dello staff, sul suo profilo Instagram per la conquista del bronzo da parte del judoka lusitano Jorge Fonseca nella categoria ...

Roma, Mou punta su Azmoun, Shomurodov e Sorloth ... José Mourinho al Porto ha preso e dato tanta felicità, vincendo una Champions, una Europa League, due campionati, una Coppa e una Supercoppa di Portogallo. Tifosi giallorossi in festa per l'arrivo ...

Roma, Mou ritrova il Porto e punta su Azmoun, Shomurodov e Sorloth In attesa dei rinforzi richiesti dallo Special One, prosegue la preparazione dei giallorossi, che stasera alle 21 sfidano i Dragoni in amichevole ...

