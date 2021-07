LIVE Italia-Argentina 3-0, Olimpiadi volley donne in DIRETTA: le azzurre vincono, convinco e salgono in testa al girone! (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’Italia VIDEO E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA 03:27 Vi ringraziamo per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento con le Olimpiadi su OA Sport. 03:25 Tiriamo le somme: quella di stasera è stata un’Italia all’altezza dell’avversario, abbiamo fatto il nostro per vincere, ma nulla di più, il fatto che le azzurre vincano con margine e facilità nonostante nonostante non siano ancora andate oltre il 60/70% del potenziale fa ben sperare per il futuro. Con questa vittoria saliamo in ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’VIDEO E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA 03:27 Vi ringraziamo per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento con lesu OA Sport. 03:25 Tiriamo le somme: quella di stasera è stata un’all’altezza dell’avversario, abbiamo fatto il nostro per vincere, ma nulla di più, il fatto che levincano con margine e facilità nonostante nonostante non siano ancora andate oltre il 60/70% del potenziale fa ben sperare per il futuro. Con questa vittoria saliamo in ...

Advertising

Eurosport_IT : Le Azzurre vanno a caccia della terza vittoria, forza ragazze! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics… - Eurosport_IT : Jessica Rossi, Alessandro Miressi, Greg Paltrinieri, le ragazze del fioretto e le coppie nel canottaggio: andiamo a… - fanpage : #ItaliaGiappone #Volleyball #Tokio2020 L'Italia vince per la seconda volta alle Olimpiadi nel Girone di pallavolo… - zazoomblog : LIVE Italia-Argentina 7-9 Olimpiadi volley donne in DIRETTA: inizio complesso per le azzurre - #Italia-Argentina… - infoitsport : LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: fioretto femminile a squadre, l'Italia prova a tornare grande -