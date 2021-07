LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: comincia la finale del doppio pesi leggeri maschile! (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.55 SOPRASSO IRLANDA! L’Italia deve cercare di non allontanarsi troppo dalla Germania, ma il distacco sembra troppo alto: 3.27 dal secondo posto. 2.54 Al chilometro l’Italia è terza a 2.01 dalla Germania prima. Irlanda a sei decimi dai tedeschi. 2.53 La strategia azzurra è quella di rimanere attaccati alla Germania. L’Irlanda adesso cerca di mettere la prua davanti a tutti. 2.51 Non è male la partenza dell’Italia che tiene il passo della Germania! Bisogna tenere il passo dei tedeschi: l’Irlanda sul passo è superiore. 2.50 SI PARTE!!!! FORZA ITALIA!!! 2.49 Ma adesso è tempo d’Italia! comincia la ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.55 SOPRASSO IRLANDA! L’Italia deve cercare di non allontanarsi troppo dalla Germania, ma il distacco sembra troppo alto: 3.27 dal secondo posto. 2.54 Al chilometro l’Italia è terza a 2.01 dalla Germania prima. Irlanda a sei decimi dai tedeschi. 2.53 La strategia azzurra è quella di rimanere attaccati alla Germania. L’Irlanda adesso cerca di mettere la prua davanti a tutti. 2.51 Non è male la partenza dell’Italia che tiene il passo della Germania! Bisogna tenere il passo dei tedeschi: l’Irlanda sul passo è superiore. 2.50 SI PARTE!!!! FORZA ITALIA!!! 2.49 Ma adesso è tempo d’Italia!la ...

