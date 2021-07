Olimpiadi | chirurgo tiratore | australiana Galiabovith dalla sala operatoria al poligono

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - Ci sono molti modi per diventare unesperto. L'Elena Galiabovitch ha scelto di affinare la sua tecnica sparando con la pistola e gareggiando ai Giochi Olimpici. La 31enne tiratrice passa spesso dai turni in ospedale direttamente ale spiega che sparare l'ha resa un medico migliore. “La chirurgia è molto tecnica. Devi imparare molte operazioni, molte abilità, molte abilità motorie e il tiro con la pistola non è diverso", ha detto. "Anche il tuo stato fisico, il modo in cui ti muovi, il modo in cui premi il grilletto è molto tecnico, quindi so cosa serve per padroneggiare un'abilità ...