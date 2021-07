Alta tensione nel governo | Basta coi capricci di Conte e Grillo

Advertising

il Giornale

Con l'avvicinarsi del semestre bianco si fa sempre più forte latra i partiti che sostengono il governo . A dividere le formazioni politiche sono diversi temi, tra cui il green pass, l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, il ddl Zan e ...Tuttavia è sul prossimo decreto sulla scuola e sui trasporti che potrebbe aumentare la. C'è anche chi non esclude tra i leghisti l'ipotesi di prendere le distanze in Cdm, come accadde sul ...La Lega si dice "molto preoccupata per le perdite di tempo e i ricatti dei 5S" e va all'attacco: "Sono inaffidabili". Scoppia (ancora) il caos nel M5S ...Giovedì in Consiglio dei ministri è previsto l'approdo dei decreti sulla scuola e sui trasporti che dovrebbe estendere l'utilizzo del green pass ai viaggi a lunga percorrenza e stringere le maglie sul ...