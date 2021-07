Simone Biles si ritira dalla finale di ginnastica a squadre a Tokyo. La Federazione parla di infortunio, la Nbc: “È stress mentale” (Di martedì 27 luglio 2021) La campionessa in carica di ginnastica artistica Simone Biles si è dovuta fermare nel corso della gara a squadre in corso di svolgimento ai Giochi Olimpici di Tokyo a causa di un infortunio nel corso della sua prova al volteggio. La star americana di 24 anni, considerata la più grande ginnasta di tutti i tempi, si è rannicchiata con un allenatore dopo essere atterrata poi è uscita dal campo di gara con il medico della squadra. Biles è tornata poi diversi minuti dopo con la gamba destra fasciata. Una nota della Federazione degli Stati Uniti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) La campionessa in carica diartisticasi è dovuta fermare nel corso della gara ain corso di svolgimento ai Giochi Olimpici dia causa di unnel corso della sua prova al volteggio. La star americana di 24 anni, considerata la più grande ginnasta di tutti i tempi, si è rannicchiata con un allenatore dopo essere atterrata poi è uscita dal campo di gara con il medico della squadra.è tornata poi diversi minuti dopo con la gamba destra fasciata. Una nota delladegli Stati Uniti ...

