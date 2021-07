Morto suicida il medico Giuseppe De Donno: tra i promotori della cura al plasma contro il Covid (Di martedì 27 luglio 2021) È Morto a 54 anni il dottor Giuseppe De Donno, sostenitore della controversa terapia sperimentale anti-Covid a base della trasfusione di plasma iperimmune (cioè proveniente dai guariti dall’infezione). Il primario è Morto suicida: è stato trovato nella sua abitazione a Curtatone, dove abitava con la moglie e una figlia. Il primo a commentare la notizia è stato il leader della Lega Matteo Salvini. “Non ci volevo credere – dichiara infatti il leader leghista – Perdiamo una bella persona, un grande ... Leggi su tpi (Di martedì 27 luglio 2021) Èa 54 anni il dottorDe, sostenitoreversa terapia sperimentale anti-a basetrasfusione diiperimmune (cioè proveniente dai guariti dall’infezione). Il primario è: è stato trovato nella sua abitazione a Curtatone, dove abitava con la moglie e una figlia. Il primo a commentare la notizia è stato il leaderLega Matteo Salvini. “Non ci volevo credere – dichiara infatti il leader leghista – Perdiamo una bella persona, un grande ...

