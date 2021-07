Green pass e infodemia: cosa ci dicono i dati di Israele (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug – Lo scetticismo e la perdita di fiducia nei confronti dei governi nazionali in merito alle strategie di contenimento del Covid-19 e delle campagne vaccinali stanno aumentando un po’ ovunque. L’infodemia, una comunicazione errata, la mancanza di trasparenza e di autorevolezza delle istituzioni stanno confondendo i cittadini che si trovano a dover maneggiare il tutto e il contrario di tutto, come in un grande labirinto orwelliano. Ogni Paese occidentale sta attuando politiche simili per sconfiggere il coronavirus, ma i risultati non sembrano portare ai medesimi risultati. Il Regno Unito e Israele hanno i tassi di popolazione vaccinata più alti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug – Lo scetticismo e la perdita di fiducia nei confronti dei governi nazionali in merito alle strategie di contenimento del Covid-19 e delle campagne vaccinali stanno aumentando un po’ ovunque. L’, una comunicazione errata, la mancanza di trasparenza e di autorevolezza delle istituzioni stanno confondendo i cittadini che si trovano a dover maneggiare il tutto e il contrario di tutto, come in un grande labirinto orwelliano. Ogni Paese occidentale sta attuando politiche simili per sconfiggere il coronavirus, ma i risultati non sembrano portare ai medesimi risultati. Il Regno Unito ehanno i tassi di popolazione vaccinata più alti ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass: vandalizzato il murale di Figliuolo in Fvg A scriverle, a giudicare dal tipo di ingiurie, potrebbero essere stati simpatizzanti no vax e no Green pass. Il disegno, a colori e alto alcuni metri, era stato realizzato lo scorso mese di aprile, ...

L'ira della ministra Lamorgese: 'Le manifestazioni No Vax non erano autorizzate' "Inserire il green pass, oltre che una limitazione inaccettabile dell'individuo, andrebbe a creare a tutte le categorie coinvolte un danno economico incredibile", afferma Umberto Carriera, segretario ...

Dai trasporti alla scuola, dove potrebbe essere esteso il green pass Il Sole 24 ORE Il Green Pass europeo era nato per il turismo, quello italiano rischia di affossarlo Nella maggioranza del governo Draghi una nuova spina rischia di aumentare la conflittualità fra i partiti che la compongono. Il nuovo oggetto del contendere sembra essere diventato il Green pass recen ...

Green Pass: vandalizzato il murale di Figliuolo in Fvg VIVARO, 27 LUG - Il murale dedicato al generale Francesco Paolo Figliuolo realizzato a Vivaro (Pordenone) sul lato di una casa è stato vandalizzato e ricoperto di scritte offensive. A scriverle, a giu ...

