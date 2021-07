Aeroporti | boccata di ossigeno con fondo da 800 milioni

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Il via libera della Commissione europea aldi 800di euro destinati dal governo italiano agli, per compensare le perdite dovute alle restrizioni di viaggio imposte dalla pandemia, è stato accolto con soddisfazione dai gestori aeroportuali. La vicepresidente della comunità responsabile della concorrenza, Margrethe Vestager, ha riconosciuto che glisono stati “particolarmente colpiti” durante la pandemia e gli aiuti previsti dal governo italiano contribuiranno a recuperare una parte delle perdite. La misura di aiuto destinata a risarcire glie gli ...

La misura di aiuto destinata a risarcire gli aeroporti e gli operatori di servizi di assistenza si riferisce al periodo compreso tra il 1° marzo e il 14 luglio 2020. Il governo italiano prevede di ...