Måneskin in Campidoglio: domani riceveranno la ‘Lupa Capitolina’ dalle mani della sindaca Raggi. Ecco il programma (Di lunedì 26 luglio 2021) Complice la vittorie a Sanremo (prima) e, all’Eurofestival dopo, dopo aver praticamente conquistato ‘mezzo mondo’ con la loro musica, un godibile mix di pop e rock, i Måneskin sono tornati a ‘casa’ o meglio, nella loro città natale dove, domani mattina, riceveranno dalla sindaca Raggi la prestigiosa ‘Lupa Capitolina’, parliamo della massima onorificenza romana, che ogni anno viene assegnata a personaggi illustri di vari settori (dalla politica alla cultura, ballate allo spettacolo), particolarmente meritevoli. La ‘Lupa ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) Complice la vittorie a Sanremo (prima) e, all’Eurofestival dopo, dopo aver praticamente conquistato ‘mezzo mondo’ con la loro musica, un godibile mix di pop e rock, isono tornati a ‘casa’ o meglio, nella loro città natale dove,mattina,dallala prestigiosa, parliamomassima onorificenza romana, che ogni anno viene assegnata a personaggi illustri di vari settori (dalla politica alla cultura, ballate allo spettacolo), particolarmente meritevoli. La...

Advertising

daniele19921 : RT @escitalia: Nuovo riconoscimento per i Måneskin: il 27 luglio saranno in Campidoglio per ricevere la Lupa Capitolina, riconoscimento che… - italiaserait : Måneskin in Campidoglio: domani riceveranno la ‘Lupa Capitolina’ dalle mani della sindaca Raggi. Ecco il programma - milan_esc : RT @eurovision_it: Nuovo riconoscimento per i Måneskin: il 27 luglio saranno in Campidoglio per ricevere la Lupa Capitolina, riconoscimento… - eurovisionitaly : Nuovo riconoscimento per i Måneskin: il 27 luglio saranno in Campidoglio per ricevere la Lupa Capitolina, riconosci… - ESCitaNotizie : Nuovo riconoscimento per i Måneskin: il 27 luglio saranno in Campidoglio per ricevere la Lupa Capitolina, riconosci… -

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin Campidoglio Tg Diregiovani - Edizione del 26 luglio 2021 Poco prima, verso le 10.45, Raggi e i Maneskin " il cui arrivo in Campidoglio è previsto per le 10 " si affacceranno insieme dal celebre balconcino del sindaco con vista sui Fori Imperiali per le ...

Måneskin martedì in Campidoglio per ricevere Lupa capitolina ... fissata per le 11 in Aula Giulio Cesare, i Måneskin si affacceranno dal balcone dello studio della sindaca, con vista sui Fori, come è tradizione per chi è ospite in Campidoglio.

Måneskin martedì in Campidoglio per ricevere Lupa capitolina Tiscali.it Poco prima, verso le 10.45, Raggi e i Maneskin " il cui arrivo inè previsto per le 10 " si affacceranno insieme dal celebre balconcino del sindaco con vista sui Fori Imperiali per le ...... fissata per le 11 in Aula Giulio Cesare, i Måneskin si affacceranno dal balcone dello studio della sindaca, con vista sui Fori, come è tradizione per chi è ospite in