Come è diventato virale il video di Travaglio che dice che «Draghi è un figlio di papà» (Di lunedì 26 luglio 2021) L'agenda politica della giornata odierna è fortemente condizionata da un video che riguarda alcune dichiarazioni di Marco Travaglio su Draghi e che è diventato virale su Twitter nella giornata di ieri. Nel corso del suo intervento alla festa di Articolo Uno-Mdp (il partito di riferimento del ministro della Salute Roberto Speranza), il direttore del Fatto Quotidiano ha rilasciato la seguente dichiarazione sul presidente del Consiglio: «Hanno messo al posto del Conte 2 l'esatta antitesi: un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere ...

