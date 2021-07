Cade nel pendio e si frattura la caviglia sopra Pontebba | scattano i soccorsi

Advertising

robertosaviano : Oggi il ricordo di #Borsellino cade in un'Italia che nel proprio dibattito politico ignora le dinamiche di mafia, i… - crociangelini : RT @VentagliP: “Sai cos’è un sorriso? È un muro che cade, una porta che si apre, un enigma che si scioglie, una vibrazione che entra nel pe… - danieledv79 : RT @Antonio03810899: @Agricolturabio1 @danieledv79 Purtroppo e’ uno scenario che si ripete ogni anno, poi passata l’estate, cade tutto nel… - InternoRosso : RT @VentagliP: “Sai cos’è un sorriso? È un muro che cade, una porta che si apre, un enigma che si scioglie, una vibrazione che entra nel pe… - Antonio03810899 : @Agricolturabio1 @danieledv79 Purtroppo e’ uno scenario che si ripete ogni anno, poi passata l’estate, cade tutto n… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade nel

ilmessaggero.it

(Visited 112 times, 112 visits today) Notizie Simili: Scivola su un sasso efacendosi male alla… Nuova strada per il rifugio Marinelli, ora si muove… Due feriti nella forra in Fvg, ......è la più grande vergogna e tradimento di un manipolo di " turisti per caso portati a Roma2013 ...è solo un salto mortale con nuovi spettatori sperando che sotto non ci sia una rete se qualcunoL’infortunio domestico si è verificato domenica pomeriggio verso le 17 a Budrio: a perdere la vita Gianni Verzellesi che stava effettuando alcuni lavori ...Il maltempo non dà tregua: due frazioni di Blevio investite da fango e massi, chiusa la Lariana. Danni in tutta la provincia di Como, da Olgiate Comasco a Ponte Chiasso, dove si usa la pala per libera ...