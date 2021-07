Superbike | FP1 GP Olanda 2021 | Redding guida il gruppo su Rea Ottimo passo per le Ducati

(Di venerdì 23 luglio 2021) Cala il sipario ad Assen sulle prove libere del Gran Premio d’, quinto atto del Mondialeall’attacco questa mattina, una condizione totalmente differente rispetto a quanto abbiamo visto in quel di Donington Park (Gran Bretagna). Scottil. Il britannico diha completato la sessione al comando con 78 millesimi di margine sul connazionale Jonathan Rea (Kawasaki). Quest’ultimo è vicinissimo alle moto italiane che hanno mostrato per tutta la FP1 unincredibile in tutti i settori del ...

Advertising

motosprint : #NLDWorldSBK: #Redding precede #Rea nelle FP1, con #Rinaldi quarto - corsedimoto : SUPERBIKE - Scott Redding velocissimo nella FP1, ma sulle spine in ottica 2022. Ducati sta pensando ad un clamoros… - gponedotcom : LIVE Superbike Assen: la diretta della FP1 minuto per minuto: Esami da primi della classe al TT con Razgatlioglu ch… - infoitsport : Diretta Sbk/ Superbike, streaming video e tv: orari Fp1 e Fp2. Gp Olanda 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Superbike FP1

Merita una nota parte laSupersport, principale categoria di contorno per la Sbk: quie Fp2 ad Assen avranno inizio rispettivamente alle ore 11.25 e 16.00.09.00 Tennistavolo, Europei Under 19: seconda giornata - ETTU TV 09.30 Padel, World Tour - 09.30 - 15.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now TV 10.30, GP Olanda:- Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV 10.30 Tennis, ATP 250 Gstaad - 10.30 - 14.30 SuperTennisTV, supertennis.tv (Quarti di finale: nessun italiano in campo) 11.00 Tennis, WTA ...Cala il sipario ad Assen sulle prove libere del Gran Premio d'Olanda, quinto atto del Mondiale Superbike 2021. Ducati all'attacco questa mattina, una condizione totalmente differente rispetto a quanto ...Si torna in pista al TT Circuit Assen per il Round Prosecco DOC di Olanda con il francese Samuel Di Sora (Leader Team Flembbo) che chiude davanti a tutti il primo turno di Prove Libere nel Campionato ...