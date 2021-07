Fisker Ocean | il SUV elettrico debutterà al Salone di Los AngelesHDblog it

(Di venerdì 23 luglio 2021) A novembre sarà svelata la versione di produzione del SUV.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Fisker Ocean, il SUV elettrico debutterà al Salone di Los Angeles - HDmotori : Fisker Ocean, il SUV elettrico debutterà al Salone di Los Angeles -

Ultime Notizie dalla rete : Fisker Ocean

HDmotori

La produzione del nuovo SUV elettricoinizierà nel quarto trimestre del 2022 grazie ad un accordo di collaborazione con Magna . Sappiamo anche che un prototipo della versione di produzione sarà mostrato al Salone di Los ...Il via alla produzione del nuovoè sempre più vicino. La casa statunitense ha rafforzato il proprio accordo con Magna International, definendo in questo modo nuovi dettagli riguardo ai lavori di assemblaggio del nuovo ...Fisker ha confermato che il suo nuovo SUV elettrico Ocean sarà svelato nella sua versione finale a novembre, durante il Salone di Los Angeles. Da tempo si parlava di questo appuntamento per scoprire t ...