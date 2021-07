Storie olimpiche in un podcast Huffpost, nello sport non esiste solo il vincitore (Di giovedì 22 luglio 2021) Domani cominceranno, tra divieti, polemiche e perplessità, assenza di pubblico e l’ombra lunga del Covid, tra sogni e illusioni, le Olimpiadi di Tokyo e sarà, per atlete e atleti, il cammino verso il traguardo più ambito, agognato: la medaglia d’oro. È questo il pensiero dominante dopo anni e anni di fatiche, di sacrifici, di ambizioni, di speranze. Di notti insonni. Arrivare al gradino più alto del podio: solo questo conta. Per entrare a far parte del mito di Olimpia: anche se, comunque, come recita il giuramento olimpico, l’importante è partecipare. Far parte della Grande Festa, competere con gli assi celebrati. Ma non esiste solo il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Domani cominceranno, tra divieti, polemiche e perplessità, assenza di pubblico e l’ombra lunga del Covid, tra sogni e illusioni, le Olimpiadi di Tokyo e sarà, per atlete e atleti, il cammino verso il traguardo più ambito, agognato: la medaglia d’oro. È questo il pensiero dominante dopo anni e anni di fatiche, di sacrifici, di ambizioni, di speranze. Di notti insonni. Arrivare al gradino più alto del podio:questo conta. Per entrare a far parte del mito di Olimpia: anche se, comunque, come recita il giuramento olimpico, l’importante è partecipare. Far parte della Grande Festa, competere con gli assi celebrati. Ma nonil ...

Advertising

HuffPostItalia : Storie olimpiche in un podcast Huffpost, nello sport non esiste solo il vincitore - giulio_galli : RT @FabioDisingrini: Il 23 luglio 1996 Kerri Strug, 141 centimetri per 39 chili, è diventata The Golden Girl, la ginnasta che ad Atlanta ha… - Eurosport_IT : RT @FabioDisingrini: Il 23 luglio 1996 Kerri Strug, 141 centimetri per 39 chili, è diventata The Golden Girl, la ginnasta che ad Atlanta ha… - FabioDisingrini : Il 23 luglio 1996 Kerri Strug, 141 centimetri per 39 chili, è diventata The Golden Girl, la ginnasta che ad Atlanta… - 1000Cuori : ?? Storie Olimpiche - Londra 2012, Oribe Peralta fa piangere il Brasile ?? -