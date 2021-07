Figliuolo chiede alle Regioni liste del personale scolastico non vaccinato (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, chiede entro il 20 agosto un elenco del personale scolastico che non si è ancora vaccinato. In una nuova lettera indirizzata proprio a Regioni e Province facendo riferimento al contenuto del verbale del Comitato tecnico scientifico del 12 luglio scorso, il commissario in vista del nuovo anno scolastico ricorda che Regioni e Province autonome devono provvedere a “porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle somministrazioni nei confronti degli ... Leggi su agi (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paoloentro il 20 agosto un elenco delche non si è ancora. In una nuova lettera indirizzata proprio ae Province facendo riferimento al contenuto del verbale del Comitato tecnico scientifico del 12 luglio scorso, il commissario in vista del nuovo annoricorda chee Province autonome devono provvedere a “porre in essere le azioni necessarie a dare prioritàsomministrazioni nei confronti degli ...

