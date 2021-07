Draghi annuncia il Green pass: “Per evitare nuove chiusure, virus ancora minaccioso” (Di giovedì 22 luglio 2021) “La variante Delta del virus è ancora minacciosa. Un uso esteso del Green pass non è un atto di arbitrio ma una condizione per le aperture. L’invito a non vaccinarsi è un invito a morire”. Lo ha dichiarato il presidente del consiglio Mario Draghi quando giovedì sera ha annunciato le misure adottate con il nuovo decreto sul Green pass approvato dal consiglio dei ministri. “La campagna vaccinale – ha detto Draghi – ha permesso al Paese di riprendersi. L’invito che rivolgo a tutti gli italiani è a vaccinarsi. A farlo subito. Devono proteggere ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 luglio 2021) “La variante Delta delminacciosa. Un uso esteso delnon è un atto di arbitrio ma una condizione per le aperture. L’invito a non vaccinarsi è un invito a morire”. Lo ha dichiarato il presidente del consiglio Marioquando giovedì sera hato le misure adottate con il nuovo decreto sulapprovato dal consiglio dei ministri. “La campagna vaccinale – ha detto– ha permesso al Paese di riprendersi. L’invito che rivolgo a tutti gli italiani è a vaccinarsi. A farlo subito. Devono proteggere ...

