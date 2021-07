Sabato 24 luglio a Castellaneta Marina il Premio Apulia Voice 2021 (Di mercoledì 21 luglio 2021) E’ ormai tutto pronto per la quarta edizione del Premio Apulia Voice, il concorso canoro a premi nato nel 2017 per offrire una vetrina importante a cantanti emergenti provenienti da tutt’Italia. La manifestazione, organizzata da M.A. Eventi dello storico direttore artistico Cosimo Taurino, si svolgerà Sabato 24 luglio nella confermata Castellaneta Marina, location dei successi del 2019. Sempre forte, infatti, il connubio tra l’organizzazione, il Comune di Castellaneta e la Provincia di Taranto, con il sindaco e presidente Giovanni Gugliotti sempre ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 21 luglio 2021) E’ ormai tutto pronto per la quarta edizione del, il concorso canoro a premi nato nel 2017 per offrire una vetrina importante a cantanti emergenti provenienti da tutt’Italia. La manifestazione, organizzata da M.A. Eventi dello storico direttore artistico Cosimo Taurino, si svolgerà24nella confermata, location dei successi del 2019. Sempre forte, infatti, il connubio tra l’organizzazione, il Comune die la Provincia di Taranto, con il sindaco e presidente Giovanni Gugliotti sempre ...

Advertising

DiMarzio : #Milan, fatta per #BalloTouré e il ritorno di #BrahimDiaz: attesi entro sabato - RaiTre : Un grande reportage sulla foresta amazzonica che sta morendo nel silenzio generale, mentre i nostri mercati sono in… - elenaricci1491 : E' ormai tutto pronto per la quarta edizione del Premio Apulia Voice - TarantiniTime : E' ormai tutto pronto per la quarta edizione del Premio Apulia Voice - berteugo : Che sabato sarebbe senza Latteria... SABATO 24 LUGLIO - #SaveTheDate - START 22:30 Ottima compagnia, freschi dri… -