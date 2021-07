Olimpiadi 2021: l’Olanda ne fa 10, si registra già un record (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si sono aperte con il botto. In particolar modo regala grosse emozioni il calcio femminile, si sono registrati già record. Nel dettaglio tonfo degli Stati Uniti che hanno perso con il netto risultato di 3-0 contro la Svezia, l’imbattibilità è caduta dopo 44 partite. Tredici gol nella partita tra Zambia e Olanda, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-10. Ben quattro gol dell’attaccante dell’Arsenal Vivianne Miedema, doppietta di Martens e un gol a testa per van de Sanden, Roord, Beerensteyn e Pelovo. Per lo Zambia tripletta di Banda. E’ stato registrato il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ledi Tokyosi sono aperte con il botto. In particolar modo regala grosse emozioni il calcio femminile, si sonoti già. Nel dettaglio tonfo degli Stati Uniti che hanno perso con il netto risultato di 3-0 contro la Svezia, l’imbattibilità è caduta dopo 44 partite. Tredici gol nella partita tra Zambia e Olanda, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-10. Ben quattro gol dell’attaccante dell’Arsenal Vivianne Miedema, doppietta di Martens e un gol a testa per van de Sanden, Roord, Beerensteyn e Pelovo. Per lo Zambia tripletta di Banda. E’ statoto il ...

